ESBAS, Avrupa’nın en iyi işverenleri arasında

EGE Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi (ESBAŞ), çeşitli ülkelerde çok sayıda çalışanla yapılan anketlerin sonucu "Avrupa'nın en iyi işverenleri" listesinde yer aldı. Listeye Avrupa'dan 150, Türkiye'den 8 firma girdi. Global araştırma şirketi Great Place to Work'un, 37 ülkedeki 3 binden fazla şirkette 1 milyon 400 bin çalışanla yapılan anketlerin sonuçlarına göre hazırladığı listede firmalar, çalışanların hakkaniyet ve adalet algısı, çalışan aidiyeti hissi, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişki gibi konulardaki başarılarına göre yer aldı. ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, şirketlerinin 3 yıldır "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde yer aldığını kaydetti.

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