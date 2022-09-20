Ertuğrul Gazi FSRU, enerjinin sigortası

BERAT Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hazırladığı Milli Enerji ve Maden Politikası ile enerjide tam bağımsızlık için yol haritası çizilirken, o dönemde enerji arz ve güvenliği için atılan adımlar bugün Türkiye'de enerjinin sigortası oldu. Alımı çok önce planlanan Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi Ertuğrul Gazi FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma) gemisi bir yıllık süre içerisinde yaklaşık 2,1 milyar metreküp gazı ulusal sisteme aktardı.

Sadece Ertuğrul Gazi'nin 1 yıllık LNG taşıma performansı, İstanbul'da 6 ay, Ankara'da 1 yıl, İzmir'de ise konutların 3 yıllık tüketimine denk geliyor. Enerjide attığı adımlarla Avrupa dahil birçok ülkenin önünde yer alarak vatandaşına kesintisiz enerji ulaştırma konusunda fark yaratan Türkiye, enerji sisteminde devreye aldığı farklı enstrümanlar ile de arz güvenliğini çeşitlendirdi. Bu arada Saros Körfezi FSRU terminali bu yıl sonunda hizmete alınacak.

■ BARIŞ ŞİMŞEK