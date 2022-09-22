Rusya’dan Türkiye’ye uçuş fiyatları yükseldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa seslenişte "Kısmi seferberliği desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İlgili kararnameyi imzaladım" açıklamasının ardından çok sayıda Rus vatandaşı, Türkiye'ye seyahat etmek için harekete geçti. Ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle gelecek birkaç güne ilişkin biletler tükenirken, Moskova'dan İstanbul'a uçmak isteyenler boş yer bulamadı. Ayrıca bilet fiyatlarının aşırı talep nedeniyle arttığı ve fiyatların en yüksek 173 bin ruble ile en düşük 83 bin ruble arasında değiştiği görüldü. Vnukovo Havalimanı'ndan İstanbul'daki tüm havalimanlarına düzenlenecek seferlerdeki çarpıcı yoğunluk göze çarptı

KKTC'YE DİREKT UÇACAKLAR

DÜNYADA hiçbir ülkenin tanımadığı ve bu yüzden direkt uçuşların yapılmadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Rusya'dan uçuşların başlayacağı öne sürüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "KKTC'yi resmen tanıyın." çağrısının ardından bu konuda önemli gelişme yaşandı. Rusya'dan, KKTC'ye doğrudan ilk uçuşun Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yeni Ercan Havalimanı'nın 15 Kasım'daki açılışına yetiştirileceği ifade edildi. Bu gelişme, KKTC'nin uluslararası arenada resmi olarak tanınmasının yolunu da açmış olacak.