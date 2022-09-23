Kalyon Holding’ten dev yatırım

Havacılığın yanı sıra enerjiyi de kendisine stratejik sektör olarak belirleyen Kalyon Holding, önemli projeleri Türkiye'ye kazandırmaya devam ediyor. Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında bulunan Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tesisi (Faz-III) Projesi enerjideki arz güvenliğini sağlıyor. Proje tamamlandığında, Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yüzde 10'una yakın bir miktarı burada depolanabilecek.

KRİTİK BİR PROJE

Bu da yaklaşık 5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Dünya doğalgazda kritik bir dönemi yaşarken, projemiz ülkemizin enerji güvenliğini sağlayacak bir altyapı projesi" dedi. Proje Direktörü Sercan Kalyoncu ise "Projenin tamamlanma takvimini beklemeden bir miktar gazı mutlaka kışa girmeden önce sisteme buradan aktaracağız" ifadelerini kullandı. Kalyon Holding'in enerji alanındaki önemli projesi kapsamında tesisin yılsonundan önce kademeli olarak devreye alınması ve bu şekilde ilave kapasitenin kış ayları için hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, tüm dünyanın enerji krizi yaşadığını belirterek, "Bugün dünyanın böyle zorlu bir döneme girdiği esnada ülkemiz doğalgaz krizini rahat atlatacak ülkelerin başında geliyor. Bu doğalgaz depolama tesisi ülkemizde hem doğalgazın fiyat olarak düşük olduğu zamanlarda satın alma imkânı sağlayarak enerji maliyetlerini düşüren hem de talepte herhangi bir değişim olduğunda arz güvenliğini sağlayan kritik bir proje. Bu projenin maliyeti beş yüz milyon dolara yakın. Burada en geç yıl sonu daha erken de olabilir ilk fazda depolama imkânı sunacak altyapıyı hizmete açıyor olacağız. Projemizi 7/24 sürdürdük" diye konuştu.

KAPASİTE ARTACAK

Proje Direktörü Sercan Kalyoncu "Şu anda hâlihazırda bu tesiste 3.2 milyar metreküp depolama kapasitesi mevcut. Kuzey Marmara Faz 3 projesi sonucunda bu tesisin toplam depolama kapasitesi 4.6 milyar metreküpe çıkarılacak. İhtiyaç halinde 75 milyon metreküp gibi ciddi bir miktar sadece bu tesisten karşılanabilecek. Günlük çekme kapasitesini 25'ten 75'e, yani 3 katına çıkarıyoruz. Hane anlamında yaklaşık 5 milyon haneye tekabül eden bir doğalgaz arzından bahsediyoruz." dedi.

Sercan Kalyoncu şunları söyledi: "Şu anda Türkiye'de aslında en stratejik projelerden birini gerçekleştiriyoruz. Doğalgaz arz güvenliği anlamında en kritik projelerden bir tanesi. 18 sondaj kuyusundan 12'si tamamlandı. Türkiye'nin ilk Türk bayraklı Jack-Up sondaj platformunu getirdik."

■ MAHMUT KEŞAN