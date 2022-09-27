İhracat desteğinde yeni model devrede

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatçıların finansman yükünü ortadan kaldırmak için Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme AŞ'nin (İGE A.Ş.) katılımıyla prefinansman ve teminata yönelik bir model geliştirdiklerini belirtti. Bakanlıkta düzenlenen "Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modeli Lansmanı ve Prefinansman Modeli Protokolü İmza Töreni"ne katılan Bakan Muş, "Hayata geçireceğimiz modelde, mal ve hizmet ihracatçılarımıza verdiğimiz proje, program ve statü bazlı desteklerimize prefinansman imkanı getiriyoruz. Bakanlığımız tarafından destek başvurusu uygun görülen ihracatçılarımız, Türk Eximbank'a kredi başvurusunda bulunacak ve prefinansman protokolü çerçevesinde öncelikli olarak değerlendirmeye tabi tutulacaklardır. İhracatçıların öteden beri talep ettiği bu yepyeni modelle desteklerimizin etkinliğini artıracak, her sene destekler için bütçeden ayrılan kaynağı finansman ile eşleştirerek çarpan etkisiyle ihracatçımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

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