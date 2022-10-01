Dünya Altın Konseyi duyurdu

DÜNYA Altın Konseyi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bu yıl en fazla altın alımı gerçekleştiren merkez bankası olduğunu duyurdu. Bankaların altınla alakalı aktivitelerinde azalma görülürken, az sayıda banka aylık altın rezervlerine katkıda bulundu.

Sadece üç merkez bankası altın rezervlerini 1 ton veya 1 tondan fazla artırdı. TCMB, bu yıl en fazla altın alımı gerçekleştiren merkez bankası oldu. MB Ağustos'ta altın rezervlerine 9 ton daha ekledi. Yıl başından bu yana gerçekleştirdiği altın alımları 84 tona yükselen TCMB'nin toplam rezervleri 478 tonla 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.