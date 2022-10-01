  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Dünya Altın Konseyi duyurdu

Dünya Altın Konseyi duyurdu

TCMB en çok altın alan merkez bankası

1.10.2022

Dünya Altın Konseyi duyurdu

DÜNYA Altın Konseyi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bu yıl en fazla altın alımı gerçekleştiren merkez bankası olduğunu duyurdu. Bankaların altınla alakalı aktivitelerinde azalma görülürken, az sayıda banka aylık altın rezervlerine katkıda bulundu.

Sadece üç merkez bankası altın rezervlerini 1 ton veya 1 tondan fazla artırdı. TCMB, bu yıl en fazla altın alımı gerçekleştiren merkez bankası oldu. MB Ağustos'ta altın rezervlerine 9 ton daha ekledi. Yıl başından bu yana gerçekleştirdiği altın alımları 84 tona yükselen TCMB'nin toplam rezervleri 478 tonla 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA