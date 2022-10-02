Kordon’un ilk kumrucusu gayrimenkulde de iddialı

Anne babası gibi bankacılık yaptıktan sonra İzmir'in meşhur kumrusunu 2006 yılında Alsancak'ta genç yaşta açtığı küçük bir sandviç büfesinde ilk olarak satmaya başlayan Ömer Faruk Özdemir, gayrimenkul sektörüne de damgasını vurdu. Özellikle İzmir'in hızla gelişen kuzey aksında yerli ve yabancı kişilere yapmış olduğu arsa ve konut satışlarıyla ön plana çıkan genç girişimci Özdemir başarı öyküsünü Yeni Asır'a anlattı.

Bilgi ve deneyimleriyle gayrimenkul işine girdiğini anlatan Özdemir, "Girdiğim her sektörde başarıyı yakalayıp kendimi ispatladığıma inanıyorum. Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra annem ve babamın desteğiyle iş yaşamıma bir kamu bankasında başladım. 5 yıl çalıştıktan sonra ticaret hayatına atıldım. Şimdi geldiğim noktadan çok memnunum. Benim gibi genç yaşta iş hayatına atılan gençlere tavsiyem şudur; girdikleri her işi severek yapsınlar. azimli, inançlı, istekli ve istikrarlı olduktan sonra başarıyı yakalayabilirler. Yeter ki buna inansınlar" diye konuştu..

ÜNLÜLERİN UĞRAK YERİ

Manisa'daki Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan (BESYO) mezun olduktan sonra önce bankacılık ardından ticarette kariyer yolcuğuna devam eden Özdemir, 2006 yılında kiraladığı büfede kumru ve sandviç satmaya başladı. Alsancak'ta ilk kumru satışını kendisinin yaptığını belirten Özdemir, yoğun talep görmesi üzerine personel sayısını artırdı.

Yerli ve yabancı turistlere İzmir'in meşhur kumrusunu tanıtıp sevdiren Özdemir, "Kumrucu Ömer" lakabıyla tanındı. Öyle ki o dönem Özdemir'in mekanı İbrahim Tatlıses, Berkay, Murat Dalkılıç, Sarp Apak gibi birçok ünlünün uğrak yeri haline gelmişti. Ünlülerle anılarını fotoğraflarla ölümsüzleştiren Özdemir, İzmir'in kumrusunu 7'den 70'e toplumun her kesimine sevdiren şehrin önemli bir markası olmuştu.

ÇITAYI YÜKSELTMEK GEREK

ALDIĞI emlakçılık eğitimi sayesinde işinde yükselişe geçen Özdemir, Coldwell Banker LEGO markasıyla yerli ve yabancı birçok kişi ve kuruma danışmanlık yapmaya başladı. Üniversite yıllarında Bulgaristan'da yapılan grekoromen güreş müsabakalarında ikinci olduğunu vurgulayan Özdemir, "Spor gibi ticareti de seviyordum. Kumruyu tanıtan ilk mekanın sahibi olduğum için gururluyum. Bana göre çıtayı hep yükseltmek lazım. Başarılı olmak şevkimi artırıyor. Emlakçılıkta da uzun yıllar başarılı olacağıma inanıyorum. Şu anda İzmir'in kuzey kesimine çok hakimim" diye konuştu.

ŞENOL KANTÜRK