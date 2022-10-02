Sanayici enerjisini kendisi üretecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüm dünyada artan enerji fiyatlarından sanayicinin en az düzeyde etkilenmesini sağlamak amacıyla yatırım yapanlara elektrik üretim kolaylığı getirdi. EPDK bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde de üretim tesisi kurulabileceğini bildirdi.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, tüketim tesisleri ile mahsuplaşmak üzere kurulacak üretim tesisleri, farklı dağıtım bölgelerinde olabilecek. Böylece daha önce tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesinde bulunması şartı kaldırılmış oldu.

BAŞVURULAR OCAK AYINDA

OSB içinde bulunan bir üretim tesisi de OSB sınırları dışındaki bir tesisin tüketimiyle ilişkilendirilebilecek. Üretim-tüketime ilişkin hesaplama Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından yapılacak. OSB katılımcılarının kapasite olan tüm bölgeleri kullanması sağlanacak. Üretim tesislerinin farklı görevli tedarik şirketlerinde yer almasına yönelik başvurular 1 Ocak 2023 itibarıyla başlayacak.