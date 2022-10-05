Damat, düğünden önce odanın seçimine gitti

AYDIN Ticaret Odası'nda (AYTO) mevcut Başkan Hakan Ülken'in yeniden başkan seçildiği genel kurul şenlik havasında geçti. Düğün günü oy kullanmak için seçimin yapıldığı salona gelen AYTO üyesi İL-DU firmasının yetkilisi damat Bayram İlbasan bir anda sandık görevlilerinin ve oda üyelerinin ilgi odağı oldu.

Önce sandıkta oyunu atıp ardından düğününe giden İlbasan, "Tek listeyle yapılmasına rağmen odaya bağlılığımı göstermek için oy kullanmaya geldim. Oyumu kullanıp düğüne gidiyorum. Seçimler odamıza hayırlı olsun" dedi.

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