Kadın esnaf sayısı 400 bine yaklaştı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan (TESK) edinilen bilgiye göre, eylül ayı sonu itibarıyla ülkedeki esnaf sayısı 2 milyon 99 bini buldu. Kadın esnaf sayısı ise 385 bine ulaştı. İstanbul, 50 bin 517 kadın esnaf sayısıyla ilk sırada yer alırken bu kenti 29 bin 872 ile İzmir, 22 bin 205 kadın esnafla Ankara takip etti. En az kadın esnaf 178 ile Bayburt'ta yer aldı. Kadın esnafın, toplam esnafa kıyasla en yoğun olduğu il ise yüzde 25,83 ve 6 bin 119 kişiyle Çanakkale oldu. Uşak yüzde 25,82 ile ikinci, Balıkesir yüzde 23,63 ile üçüncü sırada yer aldı.

KUAFÖRLER İLK SIRADA

Ülke genelinde kadın esnafın en çok tercih ettiği iş kolu "kuaförler, güzellik salonları ve manikürcüler" olarak belirlendi. Bu alanı sırasıyla "terziler, dokumacılar, konfeksiyoncular, giyim zanaatkarları", "tuhafiye, manifaturacı ve hazır giyimciler", "lokantacılar" ve "bakkallar" takip ediyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de en fazla kadın üyeye sahip teşkilat olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Temennimiz, kendi işinin patronu olan kadınlarımızın sayısının gün geçtikçe artarak tüm sektörlerde faaliyet göstermesidir. Kadınların istihdamı çözüme katkı sağlar" dedi.