Avrupa’da durgunluk endişeleri artıyor

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi. Ülkede yeni hükümetin duyurduğu mali paketin orta vadede mali açıklarda önemli bir artışa neden olacağı belirtilen açıklamada, İngiltere'de ortalama enflasyonun 2022'de yüzde 8,9'a yükselmesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Ekonominin 2023'te daralacağını tahmin ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi. Hollanda'da ağustosta yüzde 12 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 14,5'e yükseldi. Söz konusu oran, enflasyonun izlenmeye başlandığı 1963'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak kayıtlara geçti. Fransa'da ize tasarruf için 4 milyondan fazla hanenin sıcak su tanklarının elektriğinin günde 2 saat devre dışı bırakılabileceği bildirildi