Bakan Kurum duyurdu: 5 bin konutun temeli 25 Ekim’de

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan 451 konutun kura çekilişi gerçekleştirildi. Hüseyin Gazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cinderesi Kentsel Dönüşüm Konutları'nın kura çekilişi töreninde konuşan Bakan Kurum, 12 Ağustos 2020 tarihinde Altındağ Cinderesi, 'Altın Şehir Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında temelini attıkları yeni konutların tamamlandığını belirterek, "Yeşil alanları, camisi, oyun alanları ve dükkanlarıyla Altındağ'a kazandırdığımız 451 yeni konutumuz hayırlı olsun" diye konuştu.

"25 EKİM'DE 17 İLDE AYNI ANDA TEMELLERİ ATACAĞIZ"

Bugün itibarıyla 185 bin Ankaralının yeni konutlar için başvuru yaptığını belirten Kurum, "İnşallah 25 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ankara'mızda, Sincan'da büyük bir coşkuyla 5 bin konutumuzun 17 ille aynı anda temellerini atacağız ve hep birlikte inşaatlarımızı başlatacağız. Milletimizin ilk evlerini, ilk iş yerlerini Ankara'mıza kazandırmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız." diye konuştu.

Başkente 4,3 milyon metrekarelik alana 23 millet bahçesi yaptıklarını anlatan Kurum, bunlardan 8'inin hizmete sunulduğunu anımsattı.

Bakan Kurum, "Milli Mücadelemizin karargah şehri Ankara'mız gölleriyle, akarsularıyla 'Mavi Ankara' olacak, yeni yeşil alanları, millet bahçeleri ve ekolojik koridorlarıyla 'Yeşil Ankara' olarak anılacak. Yeni sosyal konutlarıyla, dönüşüm konutlarıyla 'Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Ankara' olarak anılacak, dünya başkenti olacak." ifadelerini kullandı.