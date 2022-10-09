Madende tüm dünyanın aradığı ülkeyiz

Türkiye, madencilikte gücünü artırmaya devam ediyor. Geçen yıl tarihi rekor kırarak 5.93 milyar dolar ihracata imza atan maden sektörü, sadece ihracatta değil, maden arama ve çıkarma işlerinde de kapısı çalınan ülkelerden biri. Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu, madenler için Afrika, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan'ın Türkiye'den yatırımcı aradığına dikkat çekti.

REZERVDE İKİNCİ SIRADAYIZ

Emiroğlu, "Özel sektör yurtdışında Afrika ülkeleri, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan'da var. Bölge ülkeleriyle TMD olarak biz de toplantılar yapıyoruz. Bu ülkeler Türkiye'den yatırımcı arıyorlar. Türkiye, yurtdışında ağırlıklı olarak altın madenciliği yapıyor" dedi. Ticaret savaşlarının en büyük nedeninin madenler ve özellikle de nadir toprak elementleri olduğuna dikkat çeken Emiroğlu, "Nadir toprak elementleri, stratejik madenler kapsamında değerlendiriliyor. Nikel, kobalt ve lityum, elektrikli otomobillerin pilleri için en fazla kullanılan madenler.

Örneğin, telefonlarda da 7-8 çeşit nadir toprak elementi var. Bu elementler olmadan otomotiv sektöründeki çipleri de üretemiyoruz, bu sebeple dünyada çip krizi yaşanıyor ve otomotiv firmaları üretimlerini durduruyor. Şu anda nadir toprak elementlerinin en büyük rezervi Çin'de, bizim de rezervde ikinci sırada bulunduğumuz söyleniyor. Türkiye için nadir toprak elementlerine sahip olmak çok önemli. Bunları üretime kazandırabilirsek dünyada daha stratejik bir konuma geliriz" diye konuştu.

MADEN İHTİYACI ARTIYOR

Yeşil dönüşümde hem otomotivde hem de rüzgar ve güneş enerji santrallarında 5-12 kat arası daha fazla madene ihtiyaç olduğunu ifade eden Emiroğlu, "Mesela güneş panellerinde gümüş, bakır, alüminyum, silisyum gibi çok ciddi madenler var. Güneş panelinde yüzde 8 kadar maden kullanılıyor. Madensiz hayatı düşünmek mümkün değil" diye konuştu.

DISA BAGIMLILIK GIDERILMELI

YEŞİL dönüşüm sürerken, kömürün halen bütün dünyada en istikrarlı enerji üretim malzemesi olduğuna dikkat çeken Emiroğlu, şunları söyledi: "Türkiye'de bilinen 20 milyar tonluk bir linyit rezervi var. Zonguldak'ta yüksek kaliteli kömür yer alıyor, diğerleri linyit. Pandemi dönemi bize bir işaretti, Rusya- Ukrayna Savaşı da bir işaret; enerji konusunda dışa bağımlılığımızı mutlaka gidermemiz lazım."

BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA