Markada kalite Made in Türkiye

Son dönemde tedarik yollarının Rusya-Ukrayna savaşından etkilenmesi uluslararası ticarete yeni bir yön verdi, Türkiye'nin ihracatında öne çıkan ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Türkiye'nin BAE'de ilgi görmesinde, 'Made in Türkiye' markasına güven ve yüksek kalite algısı etkili oldu. BAE'ye ihracatta öne çıkan sektörlerin başında bilişim geldi. BAE'de yazılım sektörü gelirinin 2022 yılında 1.39 milyar dolar, 2027 yılında ise 1.77 milyar dolar olması öngörüldü. Bölgede kişi başına en yüksek oyun harcamasına sahip ülke olan BAE'de dijital oyun sektöründe 2020 yılında 344 milyon dolar gelir elde edilirken, yapay zeka sektöründeki harcamaların 2025 yılı itibarıyla 368 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.



BARIŞ ŞİMŞEK

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