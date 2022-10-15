Kozmetik firmalarının yüzde 10’u yerli ve milli

Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu firmaların çoğu Türkiye'de üretim ve pazarlama faaliyetlerinde bulunuyor. Ekonomik gelişmelere bağlı olarak, Türkiye'de kozmetik ve kişisel bakım sektörü yılda yüzde 10 büyüyor. Doğal kozmetik ve kişisel bakım, pazarın yüzde 5 'ini oluşturuyor. Bahsi geçen oran dünya pazarıyla paralellik gösteriyor. Temmuz 2013'te yürürlüğe giren AB Kozmetik Tüzüğü ile beraber Türkiye'de birçok firma dünya standartlarında üretim yapmaya başlayarak çeşitli ISO sertifikalarını edindi.

HAYAT AMACI GERÇEKLEŞTİ

Türkiye, kozmetik sektöründe 199 ülkeye ihraç yapan ve 2021'de 1.1 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir ülke oldu. İhraç edilen ürünlerin başında deodorant, tıraş köpükleri ve güzellik/makyaj ürünleri yer alıyor. Yurtiçindeki firmaların yüzde 10'unu Türk firmaları oluşturdu. Bunlardan biri de Aydın'da eczacılık yapan Meral Uludağ ve yeğeni Sefa Şahan'ın, Aydın'da doğal kozmetik üretimi yapan ilk kozmetik firması ANC Kozmetik... Uludağ'ın geçirdiği Haşimato hastalığı hayatında bir dönüm noktası oldu. Kendi şifa yolculuğu da bu hastalıktan sonra başladı Meral Uludağ'ın... Aromaterapötik uçucu yağların beden, ruh, zihin dengesinde ve cilt üzerindeki faydasını gördükçe toplumun ve insanların şifası hayat amacına dönüştü. Bunu gerçekleştirebilmek için Ocak 2021'de Aydın'da eczacı Meral Uludağ ve yeğeni Sefa Şahan tarafından kurulan; Aydın'ın doğal kozmetik üretimi yapan ilk kozmetik firması ANC Kozmetik sektöre iddialı bir giriş yaptı. 23 yıllık ezacılık mesleğinin verdiği deneyimi ve genç girişimciliğin getirdiği yeniliği bir araya getiren Uludağ, kurduğu tesiste Sağlık Bakanlığı Kozmetik Yönetmeliği'ne uygun doğal ve fitokozmetik ürünler üretmeye başladı.

ÜRÜN YELPAZESİ ÇOK GENİŞ

Başarısıyla dikkat çeken genç girişimci, Alchimia Natural Care, M. Crepito gibi markalar altında 18 çeşit ürün skalasına yenilerini ekleyerek çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Bilimsel temeller ışığında üretimi sürdüren Meral Uludağ, "Ürünler arasında kuru ve yağlı ciltlerin kullanabileceği yüz yıkama jelleri, kastil sabunu ve çeşitleri, kuru/karma, yağlı ve olgun ciltlerin kullanabileceği tonikler, kuru/karma ve yağlı ciltlerin kullanabileceği nemlendirici seri, yaşlanma karşıtı ve kırışıklık için gece serumu ile gece kremi, yaşlanma karşıtı ve kırışıklık için gündüz kremi, 5 etkiye sahip yaşlanma karşıtı, nemlendirme, aydınlık, gözaltı torba ve morluklarını giderme amaçlı onarıcı gözaltı kremi, leke karşıtı aydınlatıcı gece serumu ve gece kremi ile vücut bakım serisi yer alıyor. M.Crepito'da ise doğal yağlar, uçucu yağlar, bitkisel ekstraktlar ve vitaminlerin bulunduğu fitokozmetik ürünler var. Dermokozmetikten farklı olarak fitokozmetik kategorisinde Türkiye'de öncü markayız ve eczanelerde yeni bir kategori açmak istiyoruz" dedi.

TOLGA TEKİN