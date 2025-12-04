10 milyon vatandaş korkudan kurtuldu! 81 ilde 258 bin yapı dönüşümde

Bir yandan deprem bölgesinde 453 bininci yuvayı teslim etmeye hazırlanan, diğer yandan 500 bin sosyal konut projesiyle dünya gündemine oturan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm çalışmalarında da tarih yazıyor.

13 yıl önce Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlayan ve başarıyla devam eden kentsel dönüşüm seferberliği, güncel istatistikleriyle dikkati çekiyor.

10 MİLYON VATANDAŞI KURTARDI



Tarihi seferberlik kapsamında bugüne kadar yurt genelinde 2 milyon 252 bin riskli yapının dönüşümü başarıyla tamamlandı. Muhtemel depremlerde birinci derece risk altında bulunan yaklaşık 10 milyon kişi, güvenli evlerinde yeni yaşamlarına başladı.

Halihazırda 81 ilde 258 bin riskli ev ve dükkânın yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 1 milyonu aşkın vatandaş daha yenilenmiş yuvalarına yerleşmek için gün sayıyor.