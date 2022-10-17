İzmir, sanayide kadın istihdamını artıracak

İzmir Ticaret Borsası (İTB) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, sanayide kadın istihdamını artırmaya yönelik hazırlanan 'Sanayide Kadın Eli Projesi' çerçevesinde 'İzmir sanayide kadın elini arıyor' açık çağrısı ile başvuru alıyor. Sürdürülebilir kalkınmanın temel şartının kadınların ve gençlerin ekonomiye katılımını sağlamak olduğuna dikkat çeken TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, sanayinin kadın eliyle daha da güçleneceğini kaydetti.



Öztezel, "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Nurten Öztürk başkanlığında, sanayide kadın istihdamını artırmak üzere hazırlanan projede pilot il olarak yer almak bizleri çok heyecanlandırdı. İzmir'de kadınlarımıza istihdam alanlarında kendilerine sınır koymamaları gerektiğini, sanayinin tüm sektörlerinde bilgi, becerilerini artırıp istihdama kavuşma şansları olduğunu anlatan bir proje" dedi.

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