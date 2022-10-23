“Sıfır faizli kredinin yarısı ile mazot ve gübre alınabilir”

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geleneksel yaygın üretim konusundaki sıfır faizli 200 bin liralık tarım kredisinin 100 bin liralık kısmının mazot ve gübre alımında kullanılabileceğini ifade etti. Bakan Kirişci, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu karara istinaden yapacağımız düzenleme ile 200 bin liralık sıfır faizli kredinin 100 bin liralık kısmı, mazot ve gübre alımında kullanılabilecektir. Böylece çiftçilerimiz, sağlanan bu imkanı ve diğer uygulamalarımızı kullanmak suretiyle ekim döneminde girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabileceklerdir. Akıl ve alın teri döken çiftçimizi, 'Sen Üret Yeter' diyerek desteklemeye devam edeceğiz. Tüm üreticilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

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