  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi personel alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi personel alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, öğretim elemanı olarak 4 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Kasım 2022 olarak açıklandı.

25.10.2022, 09:37

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 ve 50/d maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır." dendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA