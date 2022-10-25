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Haberler Ekonomi Yurt dışından getirilen telefonlara sıkı takip

Yurt dışından getirilen telefonlara sıkı takip

25.10.2022

Yurt dışından getirilen telefonlara sıkı takip

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu, yurt dışından üç yılda bir cep telefonu getirme hakkı bulunduğunu belirterek, 1 Kasım'dan itibaren yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının bu muafiyet kapsamında olup olmadığının kontrolü için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile protokol imzaladıklarını bildirdi. Yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına vergi muafiyet kontrolünü sağlayan sistemin çalışma esasları, uygulamalı olarak Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gelen Yolcu Salonu'nda basın mensuplarına tanıtıldı. Sistemle yolcuların üç yılda getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların bu sürede birden fazla telefon getirmesi önlenecek.

BTK'YA KAYIT YAPILACAK
Uslu, "Eğer yolcumuz muafiyet hakkını son üç yıl içinde kullandıysa yani son üç yıl içinde yurt dışından daha önce bir telefon getirdiyse biz burada yeni telefonlarını muhafaza altına alacağız. Sistemde yapılan kontrolde yolcunun muafiyet hakkında sahip olduğunun görülmesi halinde, telefonunu almasına izin vereceğiz. Daha sonra yolcumuz 120 gün içinde bu telefonu BTK sistemleri üzerinden kayıt yaptırabilecek" diye konuştu.

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