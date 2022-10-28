Korumar Hotels %100 misafir memnuniyeti ile çalışıyor

Kuşadası ve Ege Bölgesi'nin sembol otellerinden biri olan Koru- Mar Hotel De Luxe ve 5. sezonunu geride bırakan KoruMar Ephesus Beach & SPA Resort, %100 misafir memnuniyeti ile hizmet vermeye devam ediyor. KoruMar Hotels Satış & Pazarlama Direktörü Senem Üngüderler, "Biz KoruMar Otelleri olarak kaliteden ödün vermeden, misafir memnuniyetini aksatmadan, iyi hizmetimize aynı şekilde devam ediyoruz. Sunduğumuz hizmetin karşılığını evine memnun dönen ve tekrar tekrar KoruMar'a gelen sadık misafir profili ile alıyoruz" dedi.



KONGRE VE TOPLANTI

KoruMar Hotel De Luxe'de, otelin hizmete girdiği 1990 yılından beri 60-70 defa tatil yapan, yılda 3-4 kez gelen devamlı misafirlerin olduğunu belirten Üngüderler, "Çoğunluğunu Türk, Alman, Hollandalı, Belçikalı ve İngiliz misafirlerimizin oluşturduğu, birçok farklı milletten misafirlerimiz uyumlu bir armoni oluşturuyorlar. Pazar ve ürün çeşitliliğimiz sayesinde 12 ay boyunca farklı milletlerden, farklı sektörlerden, farklı amaçlarla gelen misafirlerimize yüksek hizmet kalitesiyle hizmet sunuyoruz. Yazın daha çok deniz ve güneşin tadını çıkarmak için, çoğunluğu Avrupa'nın farklı ülkelerinden misafirlerimiz oluyor. Sonbaharla birlikte dünyanın dört bir yanından misafir ağırlamaya başlıyoruz. Tatil, iş, sağlık, hobi, spor vb amaçlarla gelen misafirlerle otelde çok çeşitli bir misafir profili oluşuyor. Türkiye'nin ve Dünya'nın birçok yerinden dalış yapmak için gelen ciddi bir devamlı misafir kitlemiz var. Hemen hemen her ay düzenli olarak hem yurt içinden hem yurt dışından Yoga ve Meditasyon kamplarına ev sahipliği yapıyoruz. Aynı şekilde tamamı gün ışığı alan deniz manzaralı toplantı salonlarımız ile kongre & toplantı sektöründe de iddiamızı sürdürüyoruz. Son yıllarda oldukça ilerleme kaydeden sağlık turizmi ve spor turizmi ile, turizmi 12 aya yayabiliyoruz" dedi.





İLK HİNT DÜĞÜNÜ

Üngüderler şöyle konuştu: "2018 yaz sezonunda açılan KoruMar Ephesus Beach & SPA Resort ise henüz 5. sezonunu geride bırakmak üzere olmasına rağmen şimdiden ciddi bir devamlı misafir portföyüne ulaştı. KoruMar Ephesus, Kongre & Toplantı & Düğün sektöründe de iddialı bir otel. 2023 ve 2024 yılları için şimdiden birçok ulusal ve uluslararası kongre anlaşmalarını yaptık. 2022 yazında ilk defa bir Hint düğünü gerçekleştirdik. Bu Hint düğünü aynı zamanda İzmir ve Kuşadası bölgesinde yapılan ilk Hint düğünüydü. 4 gün 4 gece sürdü. Tırlarla dekorasyon malzemesi geldi. Bizim için de farklı bir deneyim oldu. İlk Hint düğünümüz olmasına rağmen çok başarılı bir organizasyon oldu. Bu başarılı organizasyon sayesinde şimdiden 2023 ve 2024 yılları için 3 Hint düğünü rezervasyonu aldık. Bu sayı daha da artacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yaptığımız her başarılı organizasyon başka işler için iyi referans oluyor. Muhteşem gün batımı, geniş çim alanı ve tabiiki yüksek kalitedeki hizmetimiz ile bu otelimizde 100 kişiden-1500 kişiye kadar düğünlere ev sahipliği yapabiliyoruz."

FARKLI BİR RENK GETİRDİ

2018 yılında İzmir / Selçuk- Pamucak sahilinde hizmete giren KoruMar Ephesus Beach & Spa Resort'ün, 109.000 metrekarelik geniş bir alana kurulu" diyen Üngüderler, "Aquaparkı, ferah yeşil alanları, uzun ve geniş kumsal plajı, 7500 metrekarelik alana yayılmış açık havuzları, 2.500 metrekare büyüklüğünde SPA merkezi, spor alanları, konforlu ve ergonomik toplantı salonları ile hem ailelerin, hem gençlerin, hem de iş dünyasının tercih ettiği bir tesis olarak, bölge turizmine bilinen KoruMar kalitesiyle yeni ve farklı bir renk getirdi.