Taksicilerden ÖTV çağrısı

Sektörde faaliyet gösteren taksici esnafı için 2016 yılında otomobil kategorisine giren taksilerinin sıfırlarıyla değiştirilmesi için bir defaya mahsus ÖTV indirimi yapıldığını söyleyen Anık, şu an yeni araç alımında ödedikleri yüzde 45 oranındaki ÖTV'nin çok yüksek olduğunu, bu oranın taksicileri kapsayacak şekilde aşağı çekilmesi için yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Ticari yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslerde ÖTV oranlarının yüzde 4-8 arasındayken bu oranın taksilerde yüzde 45 olmasının bu meslekten para kazanmayı imkansız hale getirirken hem hizmet kalitesinin düşmesine hem de haksız rekabete yol açtığına dikkat çekti.

"YÜZDE 40'LIK FARK OLUŞTU"

Hükümet ve muhalefete, her fırsatta ve her platformda bu sorunu dile getirdiklerini ifade eden Anık müjdeli bir haber beklediklerinin altını çizerek, "Bizim gibi yolcu taşıyan minibüs, otobüslerde ÖTV yüzde 4-8. Biz de niçin yüzde 45? Otomobil grubunda yer aldığımız için ortalama yüzde 40'lık bir fark var. İsyanımız buna. Biz diyoruz ki; 'Yapacağınız yasal bir düzenleme ya da değişiklikle otomobil grubundaki taksilere ÖTV'de bir ayrıcalık yapın. Biz ÖTV sıfır olsun' demiyoruz. Aksi takdirde bu işi yapmamız, yapsak da yolcuya kaliteli hizmet vermek için araçlarımızı değiştirmemiz mümkün değil. 2016 yılındaki gibi bir defaya mahsus bize verilen bu hak yine aynı şartlarda ama sürekli olsun. ÖTV yüzde 0 olmasın ama taksicilere uygulanan ÖTV oranları haksız rekabete son verecek bir noktaya çekilsin" diye konuştu.

DANIŞTAY SON NOKTAYI KOYDU

Anık, İçişleri Bakanlığı'nca 2017 yılında ülke genelinde yolcu taşımacılığı yapan tüm taksi, minibüs ve otobüs cinsi taşıtlara takılması planlanan ancak özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesi ile mahkemeye taşınan araç içi kamera sistemleri ile ilgili konuya Danıştay'ın son noktayı koyduğunu açıkladı. Danıştay'ın taksilerde 7/24 çalışacak şekilde araç kamerası takılmasına dair UKOME kararlarını hukuka uygun bulduğunu hatırlatan Anık, kararın başta terör olayları olmak üzere meydana gelebilecek adli vakaların araştırılması, delil ve faillere ulaşılması, hem şoför hem de yolcu güvenliğinin sağlanması açısından yerinde olduğunu ifade etti. Anık, "Günümüzde asayiş olaylarının büyük bölümü güvenlik kameraları sayesinde neticeye ulaştırılıyor. Bunun yanında örneğin taksici esnafımız Allah korusun trafik ışıklarında kaza yaptı. Kim kırmızı da kim yeşil ışıkta geçti bu kayıt altında. Şoför ya da yolcu bir tartışma yaşadığında ortaya atılan iddiaların aydınlatılmasında da faydalı olacak. Şu an karar çıkmadan önce kamera taktıran gönüllü taksicilerimiz vardı. Şu an bu sayı 650 civarında ve kamera takılma işlemleri devam ediyor. Taksicilerimiz bu konuda odamızdan bilgi alabilirler" dedi.

METİN BURMALI