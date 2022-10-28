Denizli Sanayi Odası seçimlerinin ardından başkanlık görevine seçilen Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli sanayisi ve şehrin geleceği açısından önemli projelere imza atmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Seçim sürecini artık geride bıraktıklarını belirten Başkan Selim Kasapoğlu, "İstedik ki, Denizli sanayisi bugünkü seviyesinden çok daha ileri bir noktaya taşınsın ve hayata geçireceğimiz projelerle tüm Türkiye Denizlimizi konuşsun. Bu amaçla da Denizli sanayicisinin sorunlarının hızlı bir şekilde çözümünü sağlayacak, yarına dair katma değer katacak projelerimizi kıymetli üyelerimize bulunduğumuz her ortamda aktarmaya çalıştık" dedi.



ARTIK SIRA PROJELERDE

20 yıldan bu yana sivil toplumun içerisinde yer alan biri olarak son derece heyecan verici, yalnızca projelerin ve geleceğimizin konuşulduğu, dostlukla geçen bir seçimin parçası olduğumuz için mutlu ve gururluyuz diyen Başkan Selim Kasapoğlu artık sıranın projeleri hayata geçirmeye geldiğini söyledi.



GÜÇLÜ VE ETKİN KENT

"inşallah yenilikçi ve Denizli sanayisine artı değer kazandıracak projelerimizle Denizlimizin ve sanayicimizin hizmetkârı olacağız. Bunu yaparken de sen ben yok, önce Denizli sanayisi, Denizli diyeceğiz" diyen Başkan Selim Kasapoğlu, "Ülkemizin ve dünyanın tanıdığı, birleştirici, çok daha güçlü, çok daha etkin bir Denizli Sanayi Odası için yol arkadaşlarımızla birlikte çalışmalara başladık. Seçim sürecinde olduğu gibi, bu yolculukta da Denizli sanayicisinin bizimle birlikte olacağına yürekten inanıyoruz. İnşallah bu dönemin sonunda gelecek günlere güvenle bakan güçlü bir Denizli sanayisi olacak" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP

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