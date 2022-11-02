Bakan Mustafa Varank’tan CHP genel başkanına davet: İzmir’de kumru yesin teknolojiyi görsün

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından İzmir'de bu yıl 11'incisi düzenlenen Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi'nin açılışına katıldı. Bakan Varank ayrıca Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde 14 fabrika ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) projelerinin açılışı ile 7 fabrikanın temel atma törenine katıldı.



ALTIN GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Kemalpaşa'daki törende CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kumrulu' İzmir daveti yapan Bakan Varank "Biliyorsunuz birileri teknolojiyi görmek için, inovasyon ekosistemini görmek için ABD'ye gidiyor, hamburgerini yiyip ülkesine geri dönüyor ama biz bu kürsüden, İzmir'den tekrar söyleyelim. Türkiye'de inovasyon görmek isteyenleri biz teknoparklarımıza davet ediyoruz. Türkiye'de neler yapılıyor? Amerika'dan aşağı kalır işler Türkiye'de gerçekleştiriliyor mu gerçekleştirilmiyor mu? Bunlara şahitlik etmek istiyorsanız Türkiye'deki teknoparkları ziyaret edebilirsiniz. Bilişim Vadisi'ni ziyaret edebilirsiniz" şeklinde konuştu. Varank, şunları söyledi: "İşte Togg'un AR-GE'si nerede yapıldı? Bilişim Vadisi'nde yapıldı. Şu anda Türkiye başka ülkelerin milli otomobil projelerinin mühendisliğini Bilişim Vadisi'nde gerçekleştiriyor. Oraya gidip ziyaret ederseniz arkadaşlarımız size bilgi verirler. Onun için Amerika'ya gitmeye gerek yok, Avrupa'ya gitmeye gerek yok, hamburger yemeye de gerek yok. İzmir'de kumru yersiniz, gelip burada teknolojide neler oluyor görebilirsiniz. Türkiye'ye yapılan yatırımlar artık meyvesini vermeye başladı. Milli ve yerli sanayimiz altın günlerini yaşıyor."





DENİZ ÜSTÜNDE FIRSAT

Varank, kongredeki konuşmasında da "Türkiye'nin karadaki rüzgar enerjisi potansiyelinin yüzde 20'sine ev sahipliği yapan İzmir, deniz üstü yatırımları için önemli fırsatlar sunuyor" dedi. Bakan Varank, "Türkiye 8 bin gigawattlık kapasitesi ile dördüncü büyük güneş paneli üreticisi. 12 gigawattlık rüzgar gücü ile dünyada 12, Avrupa'da 5'inci sıradayız" diye konuştu. Kongrede İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve milletvekilleri yer aldı. Kemalpaşa'daki törene ise Vali Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İl Başkanı Sürekli, sanayiciler ve iş insanları katıldı.

HAMZA DAĞ'DAN BÜYÜKSEHİR'E ELEŞTİRİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir'i tarımın, sanayinin ve Ar-Ge'nin merkezi yapmak istiyoruz. Bu anlamda da somut adımlarımızı atıyoruz. Birileri Silikon Vadisi gibi bazı talimatlar verdiklerini ifade etmişlerdi. Uzun süredir de bu dile getiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesine de böyle bir talimat verilmiş. Biz hala Silikon Vadisi nerede görmedik. 2022- 2023 bütçesinde de herhalde oraya bir bütçe ayrılmış. İzmir'in her yerini karış karış biliriz. Bu vadiyi halen 1 yıldır arıyoruz bulamadık" dedi.

MERT ALPDÜNDAR