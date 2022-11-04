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Haberler Ekonomi Tariş’in sızma zeytinyağı alım fiyatı 81 lira oldu

Tariş’in sızma zeytinyağı alım fiyatı 81 lira oldu

4.11.2022

Tariş’in sızma zeytinyağı alım fiyatı 81 lira oldu
TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2022-2023 sezonunda sızma zeytinyağı alım fiyatını 81 lira olarak belirlediklerini ifade etti. Dünya çapındaki fiyat oluşumlarını dikkate alarak bir alım kampanyası başlattıklarını belirten Sürek, bu sezon, ülke tarihinin en yüksek rekoltesinin elde edileceğini söyledi. Sürek, "İspanya, İtalya ve Portekiz'deki verim kaybı ülkemiz zeytinyağlarının değerlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor. Bu fırsatı hep beraber kazanca dönüştürmeliyiz" dedi.
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