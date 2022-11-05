EYT’liler gün sayıyor

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinde milyonlar nefesini tuttu, Aralık ayında yapılacak açıklamayı bekliyor. "EYT yasası kimleri kapsayacak?", "EYT'de tek formül ne?" gibi sorular gündemi meşgul ederken 2 tabloda hükümetin ve emeklilikte yaşa takılanların yol haritası netleşmiş durumda. Sayıları 4,5 milyonu bulan EYT'liler için artık son ayın içerisine girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin yakın bir zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını ifade etmişti. Erdoğan ise EYT ile ilgili çalışmalar için, "Önümüzdeki ay ve yeni yıl bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak" demişti. EYT yasasının yeni yıldan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.



TEK FORMÜL, SON VİRAJ

Milyonlarca kişi EYT yasasının çıkması için artık gün sayarken, ilk etapta 1,5 milyon kişinin yasa sonrası emekli olması bekleniyor. Bu konuda mağduriyet yaratan 4447 sayılı kanunun ve 4759 sayılı kanunun ilgili maddelerinin yürürlükten kaldırılacağına yönelik bir çalışmanın daha ön planda olduğu belirtiliyor. EYT için hükümetin ve EYT'lilerin izlediği rota da belli oldu. Yasa için hükümet kanadında 6 adımlı çalışmanın sonuna gelinirken, EYT'lilerin de dikkat etmesi gereken önemli konu başlıkları belli oldu. Hükümetin yol haritasındaki başlıklar şunlar: Kapsam, şartlar, maliyet, tasarı, yasa ve uygulama. EYT'linin yol haritasındaki öncelikler ise şöyle: Tarih, prim, yıl, başvuru, tazminat ve maaş.



İKİ SEÇENEK ÖNE ÇIKIYOR

8 Eylül 1999 tarihi dahil bu tarihe kadar ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağ-Kur, Emekli Sandığı'na tabi olan herkesin EYT'li olduğu netleşti. Bunun yanında bazı vatandaşların borçlanma hakkıyla, bazılarının dava yolu ile EYT'li olması bekleniyor. Stajyer ve çıraklık dönemi ise Bakan Vedat Bilgin'in de açıkladığı üzere EYT kapsamına dahil edilmeyecek. Ancak EYT kapsamının 1999 yılının sonuna kadar yani 31 Aralık 1999 tarihine kadar uzatılması yönünde bir talep var. Bu talep gerçekleşirse EYT'de kapsam genişleyebilecek. EYT kapsamına girenlerin prim eksiği varsa bunu birkaç yolda tamamlama imkanı bulunuyor. Erkekler için askerlik, kadınlar için doğum borçlanması primlerin tamamlanması için iki seçenek olarak öne çıkıyor. Primini doldurup sigortalılık süresini tamamlamayanların bu süreyi beklemesi gerekecek. Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesini kapsadığı için 8 Eylül 2024'e kadar tüm EYT'lilerin sigortalılık süresi tamamlanmış olacak.

EMEKLİLİK KARARI ÇALIŞANA AİTTİR

İŞ Kanunu'na göre, emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini sonlandırma hakkı çalışana ait. İşveren, bir çalışanı zorla emekli edemiyor. EYT'de yüklü bir tazminatla karşı karşıya kalacak olan işverenler, ödeme kolaylığı bekliyor.



İşverenin en çok tedirgin olduğu konu ise istihdam kaybı. EYT kapsamına giren çalışanlara haklarının eksiksiz verilmesi konusunda hassasiyetlerini dile getiren iş dünyası temsilcileri, düzenleme yapılırken işverenin kaygılarının da dikkate alınmasını istiyor. Bu kapsamda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Bakanlığa bir rapor sundu.