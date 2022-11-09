KoopBakkal Projesi tanıtıldı

KoopBakkal Projesi'nin tanıtım toplantısı ve imza töreni TESK Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Proje, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri bünyesinde uygun fiyatlarla sunulan ürünlerin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ve bakkal olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel işletmelerin desteklenmesi amacıyla verilecek bayilikler kapsamında bakkalların da satış kanalına dahil edilmesi için oluşturulan geniş tabanlı bir iş birliği olarak tanımlanıyor.

Törene, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Tarım Kredi Genel Müdürü Aydın, Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü Erdal Erdem, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatarifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdülkadir Akgül ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken katıldı.

Tarım Kredi Genel Müdürü Aydın, burada yaptığı konuşmada, projeden hükümet ve vatandaşın beklentisinin yüksek olduğunu belirterek, "Daha çok tüketiciye ulaşmamız arzu ediliyor. Aslında KoopBakkal Projesi'nin kökeninde daha çok müşteriye ulaşabilmek gayesi de var." diye konuştu.

Aydın, proje ile bakkalın iş yapma şekline müdahale edilmeyeceğini belirterek, işletme içindeki bir alanın tahsis edilerek ürünlerin orada satılacağını kaydetti.

Projeye depo ve lojistik konusunda yetkin oldukları illerden başlayacaklarını anlatan Aydın, projeye katılacak bakkal sayısının 2023'ün ilk yarısında 1000'i bulacağını bildirdi.

Ortalama bir markette 1400-1800 kadar ürün olduğunu, bu ürünlerin 600'ünü Tarım Kredi'nin üretebildiğini bildiren Aydın, amaçlarının markette bulunan ürünlerin tamamına yakınını üretebilmek olduğunu kaydetti.

Aydın, proje kapsamında temel ürünleri en ekonomik fiyatlarıyla tüketiciyle buluşturacaklarını belirtti.

Projeden yararlanmak isteyenlerin en az 5 yıl süreyle bakkal işletmesi gerektiğini aktaran Aydın, projeye dahil olmak isteyen bakkallara yönelik oluşturulan metrekare koşulunun esnetilebileceğini söyledi.

- "300 BİN LİRAYA KADAR LİMİTİ OLAN KREDİ KARTI TASARLADIK"

Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, ülkenin kararlı politikalarla büyümeye devam ettiğini aktardı.

Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla ülke refahını artırıcı atılımların devam ettiğine dikkati çeken Arslan, "Kaliteden ödün vermeden üretilen ürünlerin uygun fiyatlarla halkımıza sunulması hedefiyle uygulamaya konulan girişimci ve esnafı merkeze alan bu proje, bankamızın önemli paydaşlarına destek vermeyi amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

Arslan, bankaya finansal destek için başvuranlara, raf alımı, tadilat harcamaları ile yazar kasa alımları için 200 bin liralık bir kredi desteği sunacaklarını belirterek, Tarım Kredi'den alınacak ürünlerin finansmanı için ise kapalı devre çalışan 300 bin liraya kadar limiti olan kredi kartı tasarladıklarını söyledi.

Kredi kartı kullanmak istemeyenler için internet ortamından dijital destekli finansman imkanı sunacaklarına işaret eden Arslan, "Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri kapsamında kredi kullanan bakkal esnafımız yıllık yüzde 7,5 faiz ile finansman sağlayabilecek, bu kapsamda üye olmamış olan ya da başka bir şekilde bu finansmana erişmeye ihtiyacı olan esnaflarımıza ise 24 aya kadar sabit oranlı yıllık 11,75 faiz oranında finansman desteği sağlamış olacağız." diye konuştu.

- "YENİ İŞLETME MODELLERİYLE BÜTÜN EKSİKLİKLER GİDERİLECEK"

TESK Başkanı Palandöken de KoopBakkal Projesi'nin önemini vurgulayarak, "Nihai tüketiciye en yakın olan bakkallar aracılıyla ürünlerin mutfaklara daha ucuza girmesinin sağlanması güvenilir bir ürün olarak devletin desteğiyle önemliydi. Paydaşlar elini taşın altına koydu. Finans konusunda Halk Bankası, KGF, TESKOMB ve Konfederasyon olarak protokolü imzalayacağız." ifadesini kullandı.

Bankaların ve devletin arkalarında olduğu sürece bütün meselelerin hallolacağını dile getiren Palandöken, "Dünyanın dört bir yanında gıda ve enerji sıkıntısı var. Esnafın da sıkıntısı var, taleplerimiz zamanla yerine getirilmeye devam ediyor. Projenin başlangıç aşamasında raflarda, 132 kalem ürün satılacak. Yeni işletme modeliyle bütün eksiklikler giderilecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "ZARAR EDEN BAKKALIN KREDİSİNİ BİZ ÖDEYECEĞİZ"

TESKOMB Başkanı Akgül de esnaf ve sanatkarlar için büyük marketlerle mücadele etmenin oldukça zor olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun için yıllarca mücadele edildi. Bu proje esnafın işini elinden almak değil, büyük marketle mücadele etmesini faydalı hale getirecek bir çalışma. Projeyle 'Acaba Tarım Kredi Kooperatifleri devlet imkanlarıyla esnafın yerini mi alacak' endişesini de ortadan kaldırılacak. Şartları taşıyan ve talep eden bütün bakkallar bu krediye ulaşabilecek. Ayrıca zarar eden bakkalın kredisini biz ödeyeceğiz."

- PROJEYİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 2 KASIM'DA DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 Kasım'da partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda KoopBakkal Projesi'nin başlatılacağını duyurmuştu.

Erdoğan, söz konusu proje için "İlk etapta 6 şehrimizde 250 noktada uygulamaya başlayacağımız KoopBakkal Projesi'yle de vatandaşlarımıza temel tüketim maddelerini, bakkal formatındaki satış yerlerinde ulaştırmayı planlıyoruz. Büyüklükleri 75 ila 150 metrekare arasında olacak, sayılarını da 1000'e çıkaracağımız bakkallarımız, bu alanda faaliyet yürüten vatandaşlarımız tarafından işletilecek. KoopBakkal'ların şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.