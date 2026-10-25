İzmir'de nefes aldıran çalışma! Körfez'in altını üstüne getirdiler

KÖRFEZ'DEKİ DEĞİŞİM MUTLULUK VERİYOR



İzmir Büyükşehir Belediyesi Körfez Birim Sorumlusu Halil İbrahim Acıoğlu, ikinci etap tarama çalışmalarının Çiğli Sasalı açıklarında sürdüğünü belirterek, "Dört çamur taşıma ve iki çamur kazı gemisinden oluşan toplam altı gemimiz, Sasalı'nın yaklaşık 1,5 mil açığında çalışıyor. Peynircioğlu Deresi çıkışındaki tarama çalışmalarını tamamladık ve tüm gemilerimizi bu bölgeye yönlendirdik. Bugüne kadar 1,5 milyon tondan fazla malzemeyi Körfez dışına taşıdık. Denizdeki hareketliliği, suyun rengindeki değişimi ve deniz canlılarına katkımızı görmek bizi gerçekten mutlu ediyor" dedi.