Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye’de satışa sunuldu

Toyota, büyük bir merakla beklenen yeni SUV modeli Corolla Cross Hybrid'i Türkiye'de satışa sundu. Türkiye otomotiv sektöründe Adana'da gerçekleştirilen ilk binek otomobil lansmanına imza atan Toyota, kapsamlı bir test sürüşüyle Corolla Cross Hybrid'i tanıttı. Lansman dönemine özel olarak 835 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini alan Corolla Cross Hybrid, "Efsane Bambaşka Bir Boyutta" sloganıyla yollara çıktı.

GELMEDEN SIRA OLUŞTU

Toyota'nın SUV ürün gamını genişleten Corolla Cross Hybrid'in rekabetin yoğun olduğu C-SUV segmentine yepyeni bir soluk getirdiği bildirildi. Yenilenen GA-C platformu üzerinde üretilen Corolla Cross Hybrid'in, 5. Jenerasyon Hibrit teknolojisi, üstün güvenlik özellikleri sunan Toyota Safety Sense 3, yeni 10.5 inç yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı ve 12.3 inç dijital kokpitiyle sınıfında eşsiz bir model olarak öne çıktığı ifade edildi. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Corolla Cross Hybrid'in lansmanı ile yeni modelin SUV segmentine büyük bir hareket getireceğine inandıklarını belirterek, "Yeni Corolla Cross Hybrid modelimiz her geçen gün talebin arttığı SUV segmentinde kısa zamanda tüm dengeleri alt üst edecek. Corolla Cross Hybrid, markamızın giderek genişleyen SUV stratejisinin de kalbinde yer alacak" dedi. Bozkurt, "Corolla Cross Hybrid, markamız adına da gelecek yıldan itibaren ana modellerden biri haline gelecek. Kasım ve Aralık ayında Corolla Cross Hybrid satış adedimiz 2,700 olacak. Önümüzdeki yıl ise 10 bin adet Corolla Cross Hybrid satışı hedefliyoruz ve aslında bu rakam bizim talebimizin neredeyse yarısı. Gelmeden önce sıra yazan Corolla Cross Hybrid en çok satan ikinci modelimiz olacak. Oldukça iddialı bir ürün ve biz fiyat konusunda da iddialıyız" ifadelerini kullandı.