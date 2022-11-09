Zincir marketlere 3. soruşturma sinyali

REKABET Kurulu Başkanı Birol Küle, zincir marketlere yönelik ikinci soruşturmanın sözlü savunmasını 5-6 Aralık'ta yapacaklarını belirterek, "Orada 20'ye yakın teşebbüs var. Aralık ayı içinde nihai kararı vermiş olacağız. Belki üçüncü bir soruşturma da gelebilir" açıklamasını yaptı.

Küle, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Trendyol soruşturmasının bitmek üzere olduğunu belirten Küle, "Rapor bitti ve tarafa tebliğ ettik. En geç nisan ayı gibi nihai kararı vermeyi planlıyoruz, ancak sözlü savunmayı henüz almadığımız için hukuki süreç tamamlanmadı" diye konuştu. Küle, batıya göre idari para cezalarının yüksek olduğuna dair iddialara yanıt verirken, "Ben bunu asla kabul etmiyorum. İdari para cezalarımız onlara göre çok düşük. Rekabet Kurulu olarak, yabancı sermayeli şirketleri ciddi bir denetime tabi tutmamamızı istiyorlar galiba. Rekabetçi bir piyasa mı arzu ediyorlar yoksa denetimsiz bir piyasa mı arzu ediyorlar" görüşünü dile getirdi.

,HAZAL ATEŞ