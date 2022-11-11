TOGG İstanbul-İzmir arası ne kadar yakacak? Maliyet belli oldu

Türkiye'nin küresel teknoloji markası olma hedefiyle yola çıkan Togg, 'akıllı cihaz' olarak tanımladığı elektrikli otomobillerini sergileyeceği deneyim merkezlerinin ilkini İstanbul'da bulunan Zorlu Center AVM'de açtı. 8 Kasım Salı günü saat 14.00'te açılan deneyim merkezinde, şirketin Şubat 2023'te ön siparişe açacağı ilk modeli yüzde 100 elektrikli C-SUV sergilendi. Merkezde ayrıca, Togg C-SUV'un kaç TL maliyetle şarj edileceğine yönelik bir deneyim alanı ve aracın ön panelindeki teknolojilerin gösterildiği başka bir deneyim alanı daha bulunuyordu. Merkezde bulunan akıllı deneyim ekranında Togg C-SUV'un şarj maliyetini hesapladık.

12 DAKİKADA ŞARJ

Bu ekranda, Togg C-SUV'un uzun sürüş menziline sahip versiyonunu tercih ettim ve İstanbul'dan İzmir'e ne kadar sürede ve kaç TL maliyetle gideceğimi simüle ettik. Buna göre, 1.6 litre benzinli motora sahip bir C-SUV'la İstanbul'dan İzmir'e 936.52 TL maliyetle gidilirken, Togg C-SUV ile bu maliyet 284.51 TL'ye kat edilebilecek. Hürriyet'te yer alan habere göre,Sürüş esnasında Togg'un Trugo isimli hızlı şarj istasyonunda batarya doldurmak için 12 dakika yeterli olacak. Hızlı şarj sayesinde benzinli C-SUV'un İzmir'e vardığı sürede yani 4 saat 43 dakikada Togg C-SUV da İzmir'e varmış olacak.

ŞUBATTA ÖN SİPARİŞ

İlk merkezini İstanbul'da açan Togg'un bir sonraki deneyim merkezini Ankara'ya açması bekleniyor. Şirketin hedefi ise 2023 yılı sonuna kadar toplam 20 farklı deneyim merkezi açmak. Togg'un Gemlik'te üreteceği ilk modeli C-SUV şubat ayında ön siparişe açılacak ve mart ayı sonunda Türkiye yollarına çıkacak. Araçlar bayiler üzerinden değil internet üzerinden satılacak. Gemlik'te ilk etapta yıllık 100 bin adet kapasiteli tesiste üretim kademeli olarak arttırılacak.

İlk yıl yani 2023 yılında 20 bin adet civarında tamamen elektrikli C-SUV üretilecek. Yani Togg'a 2023'te 20 bin civarında kişi sahip olabilecek.

EN ÇOK İLGİ GENÇLERDEN

Togg'un Zorlu Center AVM'de açılan ilk deneyim merkezine gençlerden büyük ilgi vardı. Birçok öğrenci sergilenen C-SUV ile ilgili alanda bulunan yetkililerden detaylar aldı. Özellikle ekran ve bağlantı teknolojileri Togg yetkililerine en çok sorulan sorular arasındaydı. Gençler ayrıca, Togg'un 310 ve 500+ km menzil olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan C-SUV'un şarj maliyetini hesaplayan deneyim ekranında da uzun süre vakit geçirdi. Diğer bir deneyim alanında ise Togg'un ön panelinde bulunan ekranlar üzerindeki teknolojileri yakından inceledi.

Başkan Erdoğan TOGG fabrikasını gezdi

Pamukkale Belediyesi kendi renginden 10 adet Togg satın alacak