300 arı yetiştiricisi daha sektöre girdi

Migros'un, tarımsal ekosistemde önemli bir yere sahip olan arıcılığa destek olmak amacıyla başlattığı, Migros Aile Kulüpleri, Halk Eğitim Merkezleri ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri iş birliğindeki Millî Eğitim Bakanlığı sertifikalı "Arı Yetiştiriciliği" kurslarının 2022 yılı mezunları mesleki sertifikalarını aldı. Yıl içinde toplam 300 kursiyerin mezun olduğu eğitim programının sertifika töreni; Migros Kuzey Ege Bölge Direktörü Güneş Fırıldak, Balçova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Ateş ve Balçova İlçe Halk Eğitim Müdürü Ahmet Muştu'nun katılımı ile Balçova Migros Aile Kulübü'nde gerçekleştirildi. Bakanlık sertifikalı "Arı Yetiştiriciliği", "Arı Sütü Üretimi" ve "Ana Arı Yetiştiriciliği" eğitim programlarına ilgi sürüyor. Migros ekibi tarafından verilen tamamlayıcı eğitimleri alan "Arı Yetiştiriciliği" kursiyerleri mesleki sertifikalarını almanın sevincini yaşadı.

BAKANLIK ONAYLI EĞİTİM

Törende sertifikalarını alarak mesleğe ilk adımlarını atan arı yetiştiricileri sektördeki işletmelerde ve kendi işlerinde üretim ve yetiştiricilik yapabilecekler. Arıcılık mesleği için gerekli tüm bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitimlerle geniş bir yelpazede veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Arı Yetiştiriciliği " kurslarında arı ırkları ve özelliklerinden arıların bakımı, arı ürünlerinin hasadı ve zararlılardan korunması işlemlerine, arıların ortam ve koşullara göre mevsimlik bakımından, arı ürünlerinin tekniğine uygun hasadına kadar bir çok konu başlığında eğitimler veriliyor.

TICARETE BASLAYACAKLAR

AYRICA "Arı Sütü Üretimi ve Ana Arı Yetiştiriciliği" kurslarında arı sütü üretim yöntemleri ve özellikleri, tekniğine uygun arı sütü hasat ve muhafazası, arı sütünün önemi ve kullanım alanları ve ana arı yetiştiriciliği başlıklarında kurslar gerçekleştiriliyor. Migros'un uzman ekiplerince verilen tamamlayıcı eğitimler kursiyerleri ticarete hazır hale getiriyor

TOLGA TEKİN