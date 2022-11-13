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Haberler Ekonomi Turkish Tastes markası ABD’de hedefi tutturdu

Turkish Tastes markası ABD’de hedefi tutturdu

13.11.2022

Turkish Tastes markası ABD’de hedefi tutturdu
EGE İhracatçı Birliklerinin (EİB) ABD pazarında Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü Turkish Tastes Turquality projesinin ilk 4 yıllık aşaması, hedeflerine ulaşarak başarıyla sona erdi.
LOS Angeles Başkonsolosluğunun himayesinde 9 Kasım'da gerçekleştirilen tadım ve tanıtım etkinliğinde Turkish Tastes topluluğunun önde gelen temsilcileri bir araya geldi. Ege İhracatçı Birlikleri adına projenin koordinasyonundan sorumlu olan ve Turkish Tastes topluluğunda "Turkish Tastes Ambassador" olarak bilinen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel, "Hedeflerimizi büyük ölçüde tutturduk" dedi.
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