Ege’nin 2 yıldızı

Borsa İstanbul'da şirketlerin ilk 9 aya ilişkin mali tablolarıyla ilgili açıklamaları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Kar rakamları beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşirken artış oranı açısından borsanın yıldızları Egeli Menderes Tekstil ve Aydem Yenilenebilir Enerji şirketleri oldu. Geçen yılın aynı döneminde 2.5 milyon TL kâr açıklayan Rıza Akça'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Akça Holding bünyesindeki Menderes Tekstil bu yılın ilk 9 ayını 231 kat artışla 584.8 milyon TL kârla tamamladı. Menderes Tekstil, karını oransal olarak en çok artıran Borsa İstanbul şirketi oldu.





EKİZ VE ÇİMENTAŞ LİSTEDE

Koleksiyon Mobilya oransal olarak kârını en fazla artıran ikinci şirket. Ceyhan Saldanlı yönetimindeki Aydem Grubu'na bağlı Aydem Yenilenebilir Enerji de karını 108 kat artırarak 8 milyon 291 bin liradan 905 milyon 872 bin liraya çıkardı ve bu performansıyla 3. sıraya yerleşti. 9 aylık karını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1 milyon 542 bin liradan 42 milyon 437 bin liraya çıkaran Ekiz Kimya da, kar artış oranı açısından 8. sırada bulunuyor. İtalyan sermayeli olan İzmir merkezli Çimentaş ise 20 milyon 613 bin lira olan karını 465 milyon 521 bin liraya çıkardı. Çimentaş böylece karını oransal olarak en çok artıran 11. şirket oldu. Tutar olarak en yüksek kâr açıklayan şirket ise 42 milyar TL ile Koç Holding oldu. Koç Holding'i 38.5 milyar TL ile piyasa beklentilerinin üzerinde kâr açıklayan Türk Havayolları (THY) izledi. Sabancı Holding'in 9 aylık kârı 27.2 milyar TL olurken Tüpraş aynı dönemi 23.5 milyar TL net kârla kapattı.



YENİ ÜRÜNLERİMİZLE SATIŞLARIMIZ ARTTI

AKÇA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Akça, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Menderes Tekstil'de satışlarımız arttı. Ayrıca gömleklik gibi yeni kumaş üretimlerine başladık. Onların da etkisi var. Yani bu sene Allah'a şükürler olsun Menderes bizi mutlu etti" dedi.



ERHAN GÜLENÇ