Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu İlan Portalı ilan.gov.tr. internet sitesinde yayımlanan ilanda, "18.09.2022 tarih ve 31957 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 657/4-B sözleşmeli personel alım ilanımıza aşağıdaki maddeler eklenmiştir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlıklı ek 2 nci maddesinin (c) bendi uyarınca Kurumumuzca sözlü sınav yapılacaktır. Adaylar başvuru sonuçlarını Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin "Duyurular" başlıklı bölümünden öğrenebileceklerdir. Sözlü giriş sınavı 30 Kasım – 23 Aralık 2022 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Nafi Baba Binası, 34342 Bebek/ Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır. Adayların sözlü sınav tarihleri hakkında detaylı bilgi www.boun.edu.tr adresinden duyurulacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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