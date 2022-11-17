Aliağa zirveye koşuyor

İzmir Aliağa Liman Başkanlığı, geçtiğimiz sene 73 milyon 889 bin 877 ton elleçleme ile 81 milyon 335 bin 143 ton elleçleme yapan Kocaeli Limanı Başkanlığı'nın ardından ikinci sırada yer almıştı. 2022 yılında ilk 10 ayındaki verilere göre Aliağa ile Kocaeli arasındaki farkın ciddi oranda kapandığı görüldü.

FARK 2 MİLYON TONA DÜŞTÜ

Aliağa Liman Başkanlığı'nın bu yıl yaptığı atakla birlikte Kocaeli Liman Başkanlığı ile arasındaki fark neredeyse 2 milyon tona kadar düştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Denizcilik İstatistiklerine göre; bu yılın ilk 10 ayında Kocaeli'de, 70 milyon 165 bin 457 ton elleçleme yapıldı. Aliağa'da ise toplamda 68 milyon 125 bin 434 ton elleçleme yapıldı. 2020 yılında ise Kocaeli'nin elleçlemesi 76 milyon 517 bin 625 ton iken Aliağa'nınki ise, 68 milyon 946 bin tondu.

İZMİR LİMANLARI ATAKTA

Son dönemde küresel ekonomide yaşanan durgunluğun deniz ticaretini de doğrudan etkilediğini belirten İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Ülkemizde konteyner taşımacılığında bir düşüş yaşansa da, limanlarımızda elleçlenen toplam yük hacmi sıvı yüklerin etkisiyle artmaya devam ediyor. Özellikle kuzeyimizdeki savaş nedeniyle Türkiye ve bölgemiz bir transfer merkezi haline geldi. İlk 10 ayda ülkemiz limanlarında her nevi yük olmak üzere 454 milyon ton yük elleçlendi. Aliağa bölgemizdeki liman ve iskelelerde elleçlenen yük 68 milyon tona, İzmir Limanı'nda elleçlenen yük ise 7 milyon tonun üzerine çıktı" ifadelerini kullandı.

'REKABET GÜCÜ ARTIRILABİLİR'

ÇEŞME ve Dikili Limanları ile beraber İzmir Limanları'nda elleçlenen yük miktarının 80 milyon tona yaklaştığına vurgu yapan Öztürk, "Ege Bölgemizdeki yeni sanayi yatırımları ve güçlü ihracat potansiyeli sayesinde limanlarımızdaki yük hacminin artmaya devam edeceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda sanayi bölgelerini limanlara bağlayacak demiryolu ve karayolu yatırımlarının tamamlanması, yeni Ro-Ro hatları ile Avrupa ve diğer bölgelere ilave bağlantı yollarının oluşturulması gerekiyor. Bu adımlar ile daha fazla yükü karayolundan denize indirip, ülkemizin rekabet gücünü artırabiliriz" dedi.

MERT ALPDÜNDAR