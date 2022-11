THY’den yurt dışına gidecek öğrenci ve öğretim görevlilerine yüzde 15 indirim

Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında gerçekleşen törende konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bayrak taşıyıcı olarak öğrencilerimiz ve öğretim görevlilerimizden isteğimiz hayal kurup ülkemizin geleceği için hedefler belirlemeleri ve bu yolda çalışmaktan hiç vazgeçmemeleri... Biz onları hedeflerine taşımaya daima hazırız. Türkiye Ulusal Ajansı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin bu noktada onlara önemli bir destek olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

40 KİLO BAGAJ HAKKIYLA UÇUŞLARINI GERÇEKLEŞTİREBİLECEKLER

İndirimin yurt dışına çıkış ve dönüşlerde kullanılacak tüm uçuşları kapsadığını aktaran Bolat, "Milletimize daha iyi hizmet etmek ve hayatını kolaylaştırmak için iş birliğine bir yenisini daha ekliyoruz. Son 20 yılda markamız büyüdü ve küresel bir güç haline geldi. En büyük hizmet havayolunu halkın yoluna dönüştürmek. Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamada büyük rol üstlenen Türk Hava Yolları, bugün üstlendiği sorumluluğu başarıyla sürdürüyor. Havacılıktaki büyümeden kendi vatandaşlarımızı faydalandırmak ve havayolunu halkın yoluna dönüştürmek. Hava yoluna gösterilen teveccüh bunu başardığımızı gösteriyor. Bugün imza altına alacağımız protokol kapsamında, Erasmus Plus ve Avrupa Dayanışma Protokolü kapsamında biletlerde yüzde 15 indirim alacaktır. Bu indirimin yurt dışına çıkış ve dönüşlerde kullanılacak tüm uçuşları kapsamıdır. Gidiş dönüş havalimanları farklı da olsa bu indirimden faydalanacaktır. Özel yolcu programımıza kayıt olarak buradan aldıkları üyelik numaralarını sisteme kaydetmeleridir. Bugün itibariyle yürürlüğe girecektir. Sistemde aldıkları kodla indirimden faydalanabilecek ve 40 kilo bagaj hakkıyla uçuşlarını gerçekleştirebileceklerdir" diye konuştu.

ASTARCI: 2027 BÜTÇESİ YAKLAŞIK 200 MİLYON EURO

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ise "THY, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayraktarlığını üstlenmiş, neredeyse bir asırdır hizmet veren, göğsümüz kabartan ve bizi gururlandıran 129 ülkeye ve 340'tan fazla noktaya uçan hava yolu olarak gurur duyduğumuz, 60 bine aşkın çalışanıyla ülkemizin gururu oldu. Bugün böylesine güzide bir kurumla, iş birliği protokolünü imzalamanın memnuniyetini yaşıyoruz. TUA, 19 yaşında bir kurum. Bugün itibariyle 300 çalışanımızla yılık 130 milyon Euro'luk bütçemizle, her yıl 60 bin vatandaşımıza dokunuyoruz. Her yıl 60 bine yakın insanımız TUA aracılığıyla yurt dışına gidiyor. Kamu kurumları vakıf, dernek, STK'lar dahil Erasmus programına başvuru yapabiliyor. 33 farklı ülke Erasmus Programı'nı yürütüyor. Bu 33 ülke arasında TUA, proje bazında birinci sırada. Her yıl 12 bine yakın proje geliyor. Her yıl 2 bin ile 2500 proje hibe almaya hak kazanıyor. 19 yılda 38 bine aşkın projeye hibe verdik. 1.6 milyar Euro da hibe dağıttı. Hibelerin yüzde 60' öz sermaye, yüzde kırkı AB komisyonundan geliyor. Bu sayı 2027'ye kadar artacak gibi görünüyor. 7 yıl süre zarfında bütçemiz artacak. 2027 bütçesi yaklaşık 200 milyon Euro. Bu anlaşma eğitim camiamıza ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

PROTOKOL TEK YÖNLÜ BİLET ALIMLARINI DA İÇERİYOR

Türk Hava Yolları indirim protokolü kapsamında yurt dışına çıkış ve yurt dışından dönüş için kullanılacak tüm uçuşlar dahil olmak üzere tüm biletleri kapsamaktadır. Tek yönlü bilet alımlarını da içeren protokol, Türkiye'den yurt dışına gidilen havalimanı ile yurt dışından Türkiye'ye dönülen havalimanı birbirinden farklı olduğu durumlarda da geçerli olacaktır. Ayrıca, bu iş birliği çerçevesinde tüm uçuşlarda geçerli olmak üzere toplamda 40 kilo bagaj hakkı verilecek.

Protokol kapsamında indirimden yararlanacak olan yolcuların, daha önce almış oldukları ve geçerli olan Miles&Smiles üyelik numaralarını https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresi üzerinden bireysel giriş yaparak sisteme girmeleri gerekiyor. Bu aşamadan sonra sistem tarafından kişiye özel olacak şekilde promosyon kodu üretilecek ve kampanyadan faydalanmak için bu kod kullanılacak.