Tarım Kredi’de dev indirim

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 20-30 Kasım aralığında fiyatı düşen ürünlerin listesini yayımlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında temel ve ihtiyaç ürünlerinde uygulanan yüzde 30'luk indirimler tüm hızıyla sürerken, 30 Kasım ve 15 Aralık'a kadar indirime giren ürünler belli oldu. Tuvalet kağıdı, bulaşık deterjanı, ayçiçek yağı, yumurta, bal, toz şeker gibi temel gıda maddeleri indirimli fiyatıyla müşterilerini bekliyor. Yayımlanan liste kapsamında 32'li tuvalet kağıdı 129.95 TL'den, 12'li havlu kağıt 79.95 TL'den, 4 litre bulaşık deterjanı 39.90 TL'den, 5 kilo toz şeker 103.90 TL'den, 850 gram çiçek balı 84.90 TL'den, 500 gram zeytin 19.90 TL'den, 150 gram 4'lü sabun 10.90 TL'den, 1 litre ayçiçek yağı ise 34.90 TL'den satışa sunuldu. İşte indirimli ürünlerin listesi...