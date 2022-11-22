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Haberler Ekonomi ABD ve Euro Bölgesi için durgunluk uyarısı

ABD ve Euro Bölgesi için durgunluk uyarısı

22.11.2022

ABD ve Euro Bölgesi için durgunluk uyarısı
ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelecek dönemde ABD ve Euro Bölgesi ekonomileri için durgunluğun öngörüldüğünü bildirdi. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD ve Euro Bölgesi ekonomilerinin önümüzdeki dönemde artan enflasyon karşısında azalan tüketici talebi nedeniyle resesyona girmesinin beklendiği ifade edildi. Açıklamada Euro Bölgesi'nde resesyonun ABD'den daha önce, bu yıl içerisinde başlamasının ve doğalgaz krizinin enerji fiyatlarında oynaklığı artırması nedeniyle daha ağır yaşanmasının beklendiği vurgulandı
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