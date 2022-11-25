Katılım finans sektörü 1.1 trilyon liraya ulaştı

Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğinde düzenlenen 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı başladı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve bu yıl "Sürdürülebilir Ticaret İçin: Global Helal Endüstrisinin Gelişimini Tüm Yönleri ile Keşfedin" mottosuyla gerçekleştirilen etkinlik, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Törende konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son bir yıllık süreçte katılım finans kurumlarının toplam aktiflerinin iki katına çıkarak Eylül 2022 itibarıyla 1,1 trilyon liraya ulaştığını söyledi. İslami finans hariç helal ekonominin büyüklüğünün 2,1 trilyon dolara ulaştığını kaydeden Bakan Nebati, Türkiye'nin helal turizm için en elverişli destinasyonlardan biri olduğunu belirtti.

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