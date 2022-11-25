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Haberler Ekonomi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 22 Araştırma Görevlisi alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 22 Araştırma Görevlisi alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 22 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

25.11.2022, 10:21

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 22 Araştırma Görevlisi alacak

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Orta Doğu Teknik Üniversitesi 22 Araştırma Görevlisi alımı yapacak.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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