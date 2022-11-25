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Haberler Ekonomi SGK’dan anlaşmalı boşanma uyarısı

SGK’dan anlaşmalı boşanma uyarısı

25.11.2022

SGK’dan anlaşmalı boşanma uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, hayatını kaybeden anne veya babasının maaşını alabilmek için 'anlaşmalı boşanma' yöntemi ile haksız kazanç elde edildiğini belirterek, "2021'de 385 çiftin anlaşmalı boşandığını, 2022'nin eylül ayı sonu itibarıyla de 118 çiftin anlaşmalı boşandığını denetmenlerimizce tespit ettik" dedi.

Kurt, "Çok suiistimal edilen bir durum. Boşanan çiftler aynı evde yaşıyor. Gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Tespiti halinde aylık ödemeleri durduruyoruz. Sonrasında ise son 10 yıl içinde ödenmiş olan bu ücretleri, faiziyle tahsil edebilmek amacıyla ilgililer hakkında icra faaliyeti başlatıyoruz. Vatandaşlarımız anlaşmalı boşanmadan uzak dursunlar" dedi. Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı vatandaşları sahte internet sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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