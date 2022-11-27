Çıraklıktan başladı kendi firmasını kurdu

Gençlik yıllarında imkansızlıklar yüzünden öğrenim hayatına ara vermek zorunda kalan iş insanı Adem Sekmenoğlu, Samsun'da alaylı olarak başladığı iş yaşamından patronluğa uzanan başarı öyküsüyle dikkat çekti. Okul hayatına devam etmese bile birçok işyerinde çıraklık yaparak ailesinin geçimine destek olmaya çalışan Adem Sekmenoğlu, azim, cesaret ve çalışkanlığın bir insanı nerelere getirebileceğinin en önemli örneklerinden biri oldu.

ARANAN BİR PERSONELDİ

Meslek hayatında başarıyı yakalarken, yaşadığı zor günleri unutmayıp Kavak Genç Girişimciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni kuran Sekmenoğlu, birçok yardıma muhtaç kişilere de destek olduklarını belirtti. Gençlik çağlarında iş hayatına atılarak başarı basamaklarını birer birer ve istikrarlı bir şekilde tırmanarak sektörün zirvesine çıkan Adem Sekmenoğlu için 2001 yılı başarı öyküsünün başladığı yıl oldu. Çünkü 2001 yılında cerrahi el aletleri üretimi yapan bir firmada çırak olarak işe başlayan Adem Sekmenoğlu, azmi, cesareti ve çalışkanlığı ile sektörünün aranan personelleri arasına girdi. Aynı zamanda eğitim hayatına da kaldığı yerden devam ederek işletme ve pazarlama gibi daha birçok konuda kendisini geliştirirken, dışarıdan okuyarak eğitimini de tamamlamayı başardı.

GENÇLERE ÖRNEK OLDU

Cerrahi alet üretiminde, mesleğin tüm detaylarını öğrenerek çıraklıktan ustalığa kadar yükselen Adem Sekmenoğlu için 2020 yılı tam bir dönüm noktası oldu. Çünkü 2020 yılında kendi firmasını kuran Sekmenoğlu, Türkiye iç pazarı ve Azerbaycan başta olmak üzere ihracatlara başladı. Uzun yılların deneyim ve tecrübesiyle sadece iç pazarda değil dış pazarda da başarıyı yakalayan Adem Sekmenoğlu, geçmişte yaşadığı zor günleri de asla unutmadı. Bu nedenle birçok yardım kampanyaları düzenleyen örnek işadamı bu amaçla Kavak Genç Girişimciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni kurdu. Dernek çatısı altında birçok yardım kampanyaları yaptı.

ÇOK YÖNLÜ BİR İŞ İNSANI

Samsun'un en büyük halı saha futbol turnuvasının 3 kez başkanlığını yapan Sekmenoğlu, cerrahi alet sektörü, görsel medya, dernekçilik faaliyetleri, yardım kampanyaları ve halı saha turnuvaları olmak üzere birçok alanda, alaylı başladığı çalışma yaşamında topluma faydalı bir iş insanı kimliğini kazandı. Adem Sekmenoğlu, başarısı ve azmiyle gençlere de örnek olmaya devam ediyor.

ŞENOL KANTÜRK