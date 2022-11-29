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Haberler Ekonomi EGİAD’DA Yelkenbiçer yeniden aday oldu

EGİAD’DA Yelkenbiçer yeniden aday oldu

29.11.2022

EGİAD’DA Yelkenbiçer yeniden aday oldu

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Ocak'taki seçimlerde yeniden aday olduğunu açıkladı. Tek aday olarak seçimlere girecek Başkan Yelkenbiçer, "Yönetimimizi revize ederek 17. döneme de talip olduk. 16. döneme başlarken iki temel unsur belirlemiştik; dinamizm ve sürdürülebilirlik. Dinamizm itici gücümüz, sürdürülebilirlik de dengemiz ve güvencemiz" dedi.

Yelkenbiçer, basın toplantısında EGİ- AD'ın 17. dönem başkanlık seçiminde yeni yönetim kurulu adayları ile birlikte geçmiş dönemde başlattıkları projeleri sürdürecekleri mesajını verdi. Yelkenbiçer, "KOBİ'lere yönelik fırsatlar ve kaynakların iyi kullanılması yönünde adımlar atacağız. Kısa sürede amorti edilecek yatırımlarla ilgili iş dünyamızı bilgilendireceğiz. Dijitalleşmeye daha fazla kaynak ayrılmasıyla bu ivmeden İzmir'deki girişimcilik ekosisteminin de beslenip büyüyeceğini öngörüyoruz. Sanayi, teknoloji ve hizmetler bütünleşmeli" dedi.

METİN BURMALI

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