Ne zaman emekli olabilirim?﻿ E-Devlet emeklilik sorgulama!

Emeklilik yaşımı nasıl öğrenebilirim? Ne zaman emekli olacağım? E-devlet ile emeklilik yaşı nasıl öğrenilir? soruları çalışan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte e-devlet uygulaması ile emeklilik yaşı öğrenme...

'NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?'

Emeklilik yaşını hesaplamak için e-Devlet Kapısı'nda sunulan "Çalışma Hayatım" hizmeti ile kalan pirim gününüzü ve ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. 'Ne zaman emekli olabilirim?' sorusuna cevap olarak çalışılan gün, prim sayısı da etki göstermektedir.

E-devlet üzerinden TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama kutusuna 'Çalışma Hayatım' yazarak çıkan seçeneğe tıklayın. Açılan sayfada "Ne zaman emekli olurum?" başlığı altında prim ödenen gün sayısı ve emeklilik yaşı bilgileri yer alıyor.

E-DEVLET EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA SAYFASI

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Günümüzde emeklilik yaşı için belirlenen bir yaş vardır. Bu süre 1999 yılı itibarıyla erkeklerde emeklilik yaşı 60 yaş sınırı, kadınlarda emeklilik yaşı ise bu yaş 58 olarak belirlenmiştir. Bireyler, emeklilik yaşını hesaplamak istedikleri zaman çalıştıkları kuruma ve ilk çalışma zamanlarına göre değerlendirerek emeklilik yaşı hesaplayabilir. Bu yüzden ne zaman emekli olacağını merak edenlerin bilmesi gereken ilk şey bağlı olduğu sigorta türünü bilmek olmalıdır.