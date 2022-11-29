Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 işçi ve personel alacak

SAĞLIK Bakanlığı'nın 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi, 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar bakım onarım elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak. Başvurular, İŞKUR'un 'esube.iskur.gov. tr' adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleştirilecek.

ULAŞTIRMA'YA DA 50 KİŞİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, merkez teşkilatı ile çeşitli illerde görevlendirilecek 50 personel alacak. Adaylar, 27 Aralık'a kadar https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr adresine başvuruda bulunabilecek.