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Haberler Ekonomi ‘Tıny House’ yasağına mahkemeden emsal karar

‘Tıny House’ yasağına mahkemeden emsal karar

30.11.2022

‘Tıny House’ yasağına mahkemeden emsal karar
İZMİR Karaburun Belediye Meclisi'nce ilçede 'tiny house' (tekerlekli küçük ev) konulması, çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğu gerekçe gösterilerek yasaklanmıştı. 'Tiny house' üretimi yapan bir firma, konuyu yargıya taşıdı. İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi heyeti, belediye meclisinin 'tiny house' için aldığı yasaklama kararı konusunda yetkili olduğuna dair yasal dayanak görülmediği, sözü edilen yapıların somut olarak taşınmaz üzerine konulması halinde belediyenin yetkili organlarınca imar mevzuatı yönünden değerlendirme yapılabileceğini vurgulayıp, belediye meclisinin kararını iptal etti. Firma avukatı, Mürsel Yiğit, bu kararın emsal bir karar olduğunu söyledi.
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