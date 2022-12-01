Ege’de 2.1 milyarlık 2 büyük satış

EGE ekonomisinin iki dev kuruluşu Keskinoğlu Tavukçuluk ve Alfemo Mobilya, toplam 2 milyar 100 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkarıldı. Öte yandan Aliağa'da satışa çıkarılan EÜAŞ'a ait tesisin bulunduğu parsele de 4 grup talip oldu. Ziraat Bankası, yüzde 99.4 oranında hissesine sahip olduğu Akhisar merkezli Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızcılık İşletmeleri A.Ş'deki paylarını satışa çıkardı.

Satışın 1 milyar 550 milyon liralık muhammen bedel üzerinden yapılacağı açıklandı. Talipliler en geç 19 Aralık'ta tekliflerini sunacak. 21 Aralık'ta ise açık artırma usulüyle ihale İstanbul'da yapılacak.

ALFEMO DA SATIŞTA

TORBALI'DA faaliyet gösteren ve FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından şu an yurt dışında firarda olan Davulcuoğlu Ailesi'nden TMSF'ye geçen mobilya devi Alfemo da satışa çıkarıldı. Alfemo Mobilya 552 milyon lira muhammen bedel üzerinden satılacak. Teklif verenler arasından oluşturulacak liste ile 2 Aralık 2022 tarihinde pazarlık görüşmeleri yapılacak.

DEVLER TALİP OLDU

ALİAĞA'DA satışa çıkarılan EÜAŞ'a ait tesisin bulunduğu parsele de devler talip oldu. Mülkiyeti Elektrik Üretim A.Ş'ye kayıtlıyken özelleştirme kapsamına alınan 74 bin 721 metrekare büyüklüğündeki 982 ada 3 parsel taşınmaz için teklif verme süreci tamamlandı. Geçici teminat bedeli 20 milyon Türk Lirası parsel için Bor Billet Alüminyum Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Kılıç Enerji Üretim Anonim Şirketi, Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi ve Yüksel Tezcan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden teklif geldi. Bu aşamada kazanan yapılacak pazarlıkla belirlenecek. Socar Özel Endüstri Bölgesi'nde yer alan taşınmazın etrafında Tüpraş, Petkim ve Star Rafineri gibi büyük sanayi kuruluşlarının işletmeleri bulunuyor.

ERHAN GÜLENÇ