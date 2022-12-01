Tarım sektörü İzmir’de buluşacak

Yeni Asır, önemi giderek artan tarım sektörünü İzmir'de buluşturuyor. Yeni Asır Gazetesi öncülüğünde 5 Aralık Pazartesi günü İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenecek 'Tarım Buluşması' etkinliği sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

İKİ PANEL BİR OTURUM

Türkiye ve İzmir'in en köklü gazetesi Yeni Asır öncülüğünde, bu yıl ilki düzenlenecek olan 'Tarım Buluşması İzmir' etkinliği 5 Aralık Pazartesi günü İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleşecek.

Tarımın Büyük Dönüşümü mottosu ile düzenlenecek buluşmanın açılış konuşmalarını İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya-Altı Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu yapacak. Buluşmada iki panel ve bir özel oturum yapılacak. 'İklim Değişikliği ile Yüzleşmek' özel oturumunda Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak bir konuşma gerçekleştirecek. Özel oturumun ardından, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Banu Yücel'in moderatörlüğünü üstleneceği 'Sürdürülebilir Tarım' konulu panele, Et ve Süt Kurumu Başkan Vekili Mustafa Kayhan, TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, Migros Meyve Sebze Pazarlama Direktörü Yener Arslan, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ve S.S Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, panelist olarak katılacak.

DİJİTALLEŞEN DÜNYADA YENİ BİR ÜRETİM MODELİ

İKİNCİ panelde ise 'Dijital Tarım' konuşulacak. Moderatörlüğünü Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Danışmanı Ejder Oruç'un yapacağı panelde, Yeditepe Üniversitesi Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Turan, TETA Teknik Tarım Genel Müdürü ve Tarım 4.0 Derneği Başkanı Sümer Tömek Bayındır, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucu Ortağı Tülin Akın, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü ve ION Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy panelist olacak.

MERT ALPDÜNDAR