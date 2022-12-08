TURKUVAZ Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başlayacak. Turkuvaz Medya Center'da düzenlenecek olan Zirve'de Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel oturumlarda önemli açıklamalarda bulunacak. Zirveye Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ve sektörün önde gelen birçok ismi katılacak. Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in video konuşmasına yer verilecek "A Para Sohbetleri"nin açılış konuşmaları ise A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılacak.

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